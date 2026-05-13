Schwerer Verkehrsunfall bei Geiselwind: Pkw kollidiert im Gegenverkehr mit Traktor
GEISELWIND, LKR. KITZINGEN – Ein schwerer Zusammenstoß ereignete sich am Montagnachmittag auf der Staatsstraße 2258. Ein 18-jähriger Autofahrer geriet in einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Traktor zusammen. Der junge Mann musste mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.
Der Unfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf der Strecke zwischen Großbirkach und Füttersee.
Kollision in der Rechtskurve
Nach polizeilichen Erkenntnissen war der 18-Jährige mit seinem VW in Richtung Füttersee unterwegs. Unmittelbar vor dem Ortseingang verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm eine 19-Jährige mit ihrem Traktor entgegen, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.
Rettungshubschrauber im Einsatz
Der 18-jährige Fahrer erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr besteht laut aktuellem Stand erfreulicherweise nicht. Die Fahrerin des Traktors blieb bei dem Vorfall unverletzt.
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
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