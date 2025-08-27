Schwerer Verkehrsunfall bei Oerlenbach – Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw verstorben

OERLENBACH, LKR. BAD KISSINGEN – Am Montagmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kraftrad und einem Pkw. Der 61-jährige Rollerfahrer ist seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und wird dabei auch durch einen Sachverständigen unterstützt.

Am Montagmittag, gegen 12.45 Uhr, ging die Mitteilung über den Verkehrsunfall bei der Einsatzzentrale der Polizei ein. Dem derzeitigen Sachstand nach, fuhren zwei Pkw und nachfolgend der 61-jährige Rollerfahrer auf der Staatsstraße 2445 von Schwarze Pfütze kommend in Richtung der A71. Nach bisherigem Kenntnisstand hielt der erste Pkw in der Reihe in einem Feldweg neben der Straße an, der zweite Pkw verlangsamte und der nachfolgende Rollerfahrer fuhr auf den Pkw auf. Hierbei zog sich der 61-Jährige schwerste Verletzungen zu.

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren rasch vor Ort und leisteten eine erste Notversorgung. Der Rettungsdienst brachte den Rollerfahrer in ein Krankenhaus. Hier erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Pkw blieb dem Sachstand nach zumindest körperlich unverletzt. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt und durch einen Abschleppdienst geborgen.

Die Ermittlungen zum Ablauf des Unfallgeschehens haben Beamte der Polizeiinspektion Bad Kissingen aufgenommen. Zur Klärung des exakten Hergangs wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Staatsstraße war in dem Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung gesperrt.