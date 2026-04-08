Schwerer Verkehrsunfall bei Zeitlofs: Mann wird mit Hubschrauber in Klinik geflogen
ZEITLOFS, LKR. BAD KISSINGEN – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der Verbindungsstraße zwischen Zeitlofs und Trübenbrunn. Ein 87-jähriger Autofahrer kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.
Gegen 16:15 Uhr war der Senior mit seinem VW Golf in Richtung Trübenbrunn unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts ins Bankett geriet. Das Fahrzeug überschlug sich infolge des Abkommens von der Fahrbahn. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, setzten sofort einen Notruf ab und leisteten erste Hilfe.
Rettung mit schwerem Gerät
Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr mussten den eingeklemmten Fahrer mit schwerem technischem Gerät aus seinem Fahrzeug befreien. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Mann nach der Erstversorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus flog.
Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei Bad Brückenau hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und wertet hierfür auch die Aussagen der Augenzeugen aus. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die betroffene Strecke zeitweise komplett gesperrt.
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