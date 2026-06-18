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Schwerer Verkehrsunfall mit Polizeifahrzeug in Würzburg-Sanderau

18. Juni 2026Letztes Update 18. Juni 2026
Schwerer Verkehrsunfall mit Polizeifahrzeug in Würzburg-Sanderau
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG / SANDERAU – Am Dienstagabend kam es an der Kreuzung Randersackerer Straße und Arndtstraße zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt und einem Pkw. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Tathergang

Der Unfall ereignete sich gegen 18:40 Uhr. Eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt befand sich auf einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der vorfahrtsberechtigten Randersackerer Straße. An der Kreuzung zur Arndtstraße kollidierte das Polizeifahrzeug mit einem VW Up, der von einer 26-jährigen Frau gesteuert wurde. Für die VW-Fahrerin galt an dieser Kreuzung das Verkehrszeichen „Stopp“.

Verletzungen und Rettungseinsatz

Ermittlungen

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Verstrickt und zugenäht
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Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Aufnahme des Unfalls erfolgte durch die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch ermittelt wird.

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