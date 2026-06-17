Schwerer Verkehrsunfall mit Polizeifahrzeug in Würzburg-Sanderau
WÜRZBURG / SANDERAU – Am Dienstagabend kam es an der Kreuzung Randersackerer Straße und Arndtstraße zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt und einem Pkw. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
Tathergang
Der Unfall ereignete sich gegen 18:40 Uhr. Eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt befand sich auf einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der vorfahrtsberechtigten Randersackerer Straße. An der Kreuzung zur Arndtstraße kollidierte das Polizeifahrzeug mit einem VW Up, der von einer 26-jährigen Frau gesteuert wurde. Für die VW-Fahrerin galt an dieser Kreuzung das Verkehrszeichen „Stopp“.
Verletzungen und Rettungseinsatz
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Polizeibeamte: Die beiden Beamten im Dienstwagen wurden durch den Zusammenstoß im Fahrzeug eingeklemmt. Sie mussten von der Feuerwehr befreit werden und wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.
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VW-Fahrerin: Die 26-jährige Fahrerin des VW Up wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
Ermittlungen
Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Aufnahme des Unfalls erfolgte durch die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch ermittelt wird.
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