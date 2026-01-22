Schwerer Verkehrsunfall nach Überholmanöver – zwei Personen schwer verletzt
MÖNCHBERG / LKR. MILTENBERG – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße MIL 2 sind am Mittwochnachmittag zwei Personen lebensgefährlich beziehungsweise schwer verletzt worden. Gegen 14:45 Uhr verlor ein 23-jähriger BMW-Fahrer nach einem Überholvorgang beim Wiedereinscheren die Kontrolle über seinen Wagen und geriet erneut in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden VW, dessen 39-jährige Fahrerin durch die Wucht des Aufpralls in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde.
Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten beide Unfallbeteiligten mit schwerem Gerät aus ihren massiv beschädigten Wracks befreien. Die 39-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen, während der Unfallverursacher schwer verletzt wurde; beide wurden nach der Erstversorgung vor Ort mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen. An den beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtsachschaden von über 80.000 Euro.
Die Polizei Obernburg hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen und wurde dabei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von einem Sachverständigen unterstützt. Die Kreisstraße blieb für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des BMW-Fahrers oder zum Hergang des Unfalls machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06022/629-0 bei der Polizei zu melden.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!