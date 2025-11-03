Schwerer Verkehrsunfall – Rettungshubschrauber im Einsatz – Polizei ermittelt
RANNUNGEN / LKR. BAD KISSINGEN – Am Sonntagmittag, gegen 12:15 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 10 zwischen Pfändhausen und Rannungen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein PKW überschlug. Die 47-jährige Fahrerin wurde schwer, ihr 43-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Nach derzeitigen Erkenntnissen kam die Fahrerin eines Mini in einer Rechtskurve ins Bankett und geriet ins Schleudern. Sie verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich daraufhin mehrfach überschlug.
Beide deutschen Staatsbürger wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Verletzungen der Frau sind als schwer, die des Mannes als leicht einzustufen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund $10.000$ Euro. Die Bad Kissinger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
