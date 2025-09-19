Schwerer Verkehrsunfall – Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw bei Kreuzwertheim verstorben
KREUZWERTHEIM – Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzwertheim ist am Mittwochabend ein 69-jähriger Rollerfahrer ums Leben gekommen. Der Mann übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden PKW und erlag seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 17:00 Uhr an der Einmündung der Kreisstraße MSP 36 und der Staatsstraße 2315. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr der 69-Jährige die Kreisstraße und wollte auf die Staatsstraße in Richtung Kreuzwertheim abbiegen. Dabei übersah er den Citroen einer 81-jährigen Fahrerin, die in Richtung Unterwittbach unterwegs war. Bei der Kollision zog sich der Rollerfahrer schwerste Verletzungen zu.
Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren rasch vor Ort und leisteten erste Hilfe. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag. Die Fahrerin des PKW blieb körperlich unverletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden für die Ermittlungen sichergestellt, und die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Zur Klärung des exakten Hergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.
