Schwerer Verkehrsunfall unter 2,6 Promille bei Bergtheim
BERGTHEIM (LKR. WÜRZBURG) – Am Sonntagnachmittag ereignete sich bei Bergtheim ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Wie sich herausstellte, stand der Unfallverursacher unter massiven Alkoholeinfluss.
Unfallhergang
Der 29-jährige Ford-Fahrer war gegen 15:25 Uhr auf der Strecke von Bergtheim in Richtung Dipbach unterwegs. Mit im Fahrzeug befand sich sein 39-jähriger Beifahrer. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Wagen nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und blieb schließlich auf der Fahrbahn liegen.
Rettungseinsatz und Unfallfolgen
Die alarmierten Feuerwehren aus Bergtheim und Unterpleichfeld mussten die beiden Insassen aus dem Pkw befreien.
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Fahrer: Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
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Beifahrer: Der 39-Jährige blieb unverletzt.
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Sachschaden: Am Ford entstand ein Totalschaden, der auf rund 30.000 Euro geschätzt wird. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.
Hohe Alkoholisierung festgestellt
Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde der Grund für das Fahrverhalten schnell deutlich: Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 2,6 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet; er muss sich nun für sein Handeln vor Gericht verantworten.
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