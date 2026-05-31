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Schwerer Vorfahrtsunfall auf der B287: Hyundai in Feld geschleudert – 21-Jährige eingeklemmt

31. Mai 2026Letztes Update 31. Mai 2026
Schwerer Vorfahrtsunfall auf der B287: Hyundai in Feld geschleudert – 21-Jährige eingeklemmt
Symbolfoto: Pixabay / schauhi
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MÜNNERSTADT – Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 287 bei Münnerstadt ereignet. Beim Einfahren auf die Bundesstraße übersah eine junge Autofahrerin einen herannahenden Jaguar. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Wagen in ein angrenzendes Feld katapultiert, wo die Frau schwer verletzt im Wrack eingeklemmt wurde. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz; beide beteiligten Fahrerinnen mussten in Krankenhäuser transportiert werden.

Der heftige Zusammenstoß ereignete sich am Samstag (30. Mai 2026) kurz vor 15:00 Uhr im Kreuzungsbereich der B287 und der Meininger Straße.

Vorfahrt missachtet: Hyundai landet im Feld

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Nach dem aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlungen wollte eine 21-jährige Frau mit ihrem Hyundai auf die Bundesstraße einfahren. Dabei übersah sie aus noch ungeklärter Ursache den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Jaguar einer 67-jährigen Frau.

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Die Kollision im Kreuzungsbereich war so heftig, dass der Hyundai von der Fahrbahn abgewiesen und meterweit in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde. Das Fahrzeug blieb dort völlig demoliert stehen. Die 21-jährige Fahrerin wurde durch die Deformation der Karosserie in ihrem Wagen eingeklemmt.

Großeinsatz der Rettungskräfte und Hubschraubereinsatz

Ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter die örtlichen Feuerwehren, Notärzte und die Polizei, eilte zur Unfallstelle. Die Feuerwehrleute mussten schweres technisches Gerät einsetzen, um die junge Frau schonend aus dem Wrack zu befreien. Die 21-Jährige war während der Rettungsaktion zwar ansprechbar, hatte jedoch schwere Verletzungen erlitten.

Um den Notarzt so schnell wie möglich an den Unfallort zu bringen, war auch ein Rettungshubschrauber gelandet. Nach einer intensiven medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die Schwerverletzte schließlich bodengebunden mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik gefahren.

Auch die 67-jährige Jaguar-Fahrerin, deren Auto schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stillstand kam, erlitt bei dem Unfall Verletzungen. Sie wurde ebenfalls vom Rettungsdienst erstversorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Beide Frauen, deutsche Staatsangehörige, befanden sich jeweils allein in ihren Fahrzeugen.

Totalschaden an beiden Autos – Bundesstraße gesperrt

An beiden Fahrzeugen entstand durch die enorme Wucht des Aufpralls ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Wracks waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden.

Für die Dauer der aufwendigen Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigung der Fahrbahn von Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die Bundesstraße im Kreuzungsbereich zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen führt die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

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