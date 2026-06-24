Schwerpunktkontrollen des Hauptzollamts Schweinfurt: Zahlreiche Unregelmäßigkeiten im Taxi- und Mietwagengewerbe
SCHWEINFURT – Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Schweinfurt hat in der vergangenen Woche eine groß angelegte Schwerpunktaktion im Taxi- und Mietwagengewerbe durchgeführt. Mit über 70 Einsatzkräften wurden in der Region insgesamt 120 Personen befragt und 16 Geschäftsunterlagenprüfungen eingeleitet.
Bilanz der Kontrollaktion
Bei den Überprüfungen standen die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns, die korrekte Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen sowie die Vermeidung von Sozialleistungsbetrug im Fokus. Die Ermittler stießen dabei auf zahlreiche Verdachtsfälle:
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Sofortige Maßnahmen: Zwei Ermittlungsverfahren wurden bereits vor Ort eingeleitet (Verstöße gegen die Sofortmeldepflicht und die Stundenaufzeichnungspflicht).
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Weitere Verdachtsfälle: In 54 Fällen ergaben sich Hinweise auf Unregelmäßigkeiten:
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19 Fälle: Verdacht auf Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen (nicht oder nicht korrekt angemeldet).
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13 Fälle: Anhaltspunkte für die Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns.
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3 Fälle: Verdacht auf unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen (Leistungsmissbrauch).
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19 Fälle: Sonstige Pflichtverletzungen (z. B. Meldevergehen oder fehlende Ausweispapiere).
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Wie geht es weiter?
Die erhobenen Daten aus den Befragungen werden nun detailliert ausgewertet und mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der betroffenen Unternehmen abgeglichen. Erst durch diesen Abgleich kann final geklärt werden, ob die Angaben der Beschäftigten den offiziellen Unterlagen entsprechen.
Einladung: Tag der offenen Tür beim Zoll
Wer einen Blick hinter die Kulissen der Zollbehörden werfen möchte, hat dazu bald Gelegenheit: Unter dem Motto „Wir sind der ZOLL“ lädt das Hauptzollamt Schweinfurt am Samstag, den 25. Juli 2026, zu einem großen Tag der offenen Tür ein. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit spannenden Einblicken in die vielfältigen Aufgabenbereiche der Behörde.
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