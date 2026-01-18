Schwerpunktkontrollen illegales Glücksspiel in Bad Kissingen und Münnerstadt – Zahlreiche Verstöße festgestellt – Polizei ermittelt
BAD KISSINGEN / MÜNNERSTADT – Bei einer großangelegten Schwerpunktkontrolle der unterfränkischen Polizei in Gaststätten und Spielhallen sind am Donnerstagabend zahlreiche Verstöße gegen das Glücksspielrecht aufgedeckt worden. Im Fokus der Beamten standen insbesondere illegale Geldspielgeräte, sogenannte „Fun Game-Automaten“, sowie die Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften. Die Kontrollen führten zur Einleitung mehrerer Ordnungswidrigkeitenverfahren und in einem Fall sogar zu einem Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels.
In einem Lokal in der Münnerstädter Innenstadt beschlagnahmten die Einsatzkräfte zwei illegale Automaten ohne Einzahlungslimit sowie ein unzulässiges Wettterminal. Gegen den Betreiber wird nun wegen der unerlaubten Veranstaltung von Glücksspiel und Verstößen gegen die Gewerbeordnung ermittelt. Im Stadtgebiet von Bad Kissingen stellten die speziell geschulten Beamten zudem fest, dass Personen verbotenerweise an mehreren Automaten gleichzeitig spielten oder Prüffristen der Geräte bereits abgelaufen waren.
Die Polizei Unterfranken kündigte an, solche Kontrollen aufgrund des bundesweit steigenden Trends zum illegalen Glücksspiel auch künftig verstärkt durchzuführen. Ziel ist es, den Spielerschutz zu gewährleisten und kriminelle Strukturen in diesem Bereich konsequent zu bekämpfen. Durch die Unterstützung technischer Experten konnten die illegalen Geräte noch vor Ort gesichert und aus dem Verkehr gezogen werden.
