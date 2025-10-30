Schwerverletzter Motorradfahrer muss mit dem Rettungshubschrauber geflogen werden
STEINFELD – Am Mittwoch, den 29. Oktober 2025, gegen 17:20 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2437 zwischen Steinfeld und Stadelhofen (Landkreis Main-Spessart) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Motorradfahrer geriet in den Gegenverkehr und prallte gegen einen entgegenkommenden PKW.
Nach ersten Erkenntnissen geriet der Motorradfahrer aus dem Landkreis Würzburg in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Bei der Kollision mit der linken Fahrzeugseite des PKW wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber in eine Würzburger Klinik geflogen werden. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt.
Die Staatsstraße war für die Unfallaufnahme und die anschließende Reinigung für knapp drei Stunden voll gesperrt.
