Auto IU

Schwieriger Saisonauftakt für die Masters-Heber des AC 82 Schweinfurt

9. Februar 2026Letztes Update 9. Februar 2026
Schwieriger Saisonauftakt für die Masters-Heber des AC 82 Schweinfurt
AC-Masters-Team: Uwe Dalibor, Edmund Wunderlich, Bernd Stühler, Julia Metzger - Foto von Ulrike Zehner
Sparkasse

SCHWEINFURT – Der AC 82 Schweinfurt ist mit einem personell geschwächten Team in die Mastersrunde 2026 gestartet und belegt nach dem ersten Wettkampftag mit 1.030,18 Punkten den vorletzten Tabellenplatz. Während der KSV Kitzingen den Dreier-Kampf in Schweinfurt knapp vor dem LRC Neumarkt für sich entschied, mussten die Gastgeber auf drei ihrer vier Stammheber verzichten.

Trotz der kurzfristigen Nachnominierungen zeigten die AC-Athleten solide Leistungen an der Hantel. Uwe Dalibor erwies sich als gewohnt zuverlässige Stütze und sammelte mit 293,27 Punkten die meisten Zähler für sein Team. Auch Julia Metzger (273,75 Punkte), Bernd Stühler (232,96 Punkte) und Edmund Wunderlich (230,20 Punkte) machten ihre Sache gut und sorgten dafür, dass sich der Verein zumindest vor dem 1. AC Weiden positionieren konnte.

An der Tabellenspitze der Mastersrunde steht nach dem Auftakt der TSV Röthenbach, gefolgt vom ASV Neu-Ulm. Die Schweinfurter Heber hoffen nun darauf, bei den kommenden Wettkämpfen wieder in Bestbesetzung antreten zu können, um sich im Klassement weiter nach vorne zu arbeiten.

LOS
Das könnte Dich auch interessieren:

Gleichmäßige Garergebnisse und müheloses Wenden auf dem Grill

Tefal launcht die leiseste Heißluftfritteuse mit XL-Kapazität

Mehr

Weitere Informationen zu den Wettkämpfen und Trainingszeiten findest du unter www.ac82schweinfurt.de

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

9. Februar 2026Letztes Update 9. Februar 2026

Mehr

Wenig zu holen für die Gewichtheber in Thüringen: AC 82 Schweinfurt unterliegt beim SV 90 Gräfenroda

Wenig zu holen für die Gewichtheber in Thüringen: AC 82 Schweinfurt unterliegt beim SV 90 Gräfenroda

9. Februar 2026
Foto: Mighty Dogs

Mighty Dogs verlieren Overtime-Krimi in Miesbach

9. Februar 2026
Widerstand am Hauptbahnhof Würzburg: 46-Jähriger attackiert Bundespolizisten

Widerstand am Hauptbahnhof Würzburg: 46-Jähriger attackiert Bundespolizisten

9. Februar 2026
Klassenerhalt geschafft: TV Oberndorf rettet sich im Nervenkrimi

Klassenerhalt geschafft: TV Oberndorf rettet sich im Nervenkrimi

9. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)