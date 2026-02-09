Schwieriger Saisonauftakt für die Masters-Heber des AC 82 Schweinfurt
SCHWEINFURT – Der AC 82 Schweinfurt ist mit einem personell geschwächten Team in die Mastersrunde 2026 gestartet und belegt nach dem ersten Wettkampftag mit 1.030,18 Punkten den vorletzten Tabellenplatz. Während der KSV Kitzingen den Dreier-Kampf in Schweinfurt knapp vor dem LRC Neumarkt für sich entschied, mussten die Gastgeber auf drei ihrer vier Stammheber verzichten.
Trotz der kurzfristigen Nachnominierungen zeigten die AC-Athleten solide Leistungen an der Hantel. Uwe Dalibor erwies sich als gewohnt zuverlässige Stütze und sammelte mit 293,27 Punkten die meisten Zähler für sein Team. Auch Julia Metzger (273,75 Punkte), Bernd Stühler (232,96 Punkte) und Edmund Wunderlich (230,20 Punkte) machten ihre Sache gut und sorgten dafür, dass sich der Verein zumindest vor dem 1. AC Weiden positionieren konnte.
An der Tabellenspitze der Mastersrunde steht nach dem Auftakt der TSV Röthenbach, gefolgt vom ASV Neu-Ulm. Die Schweinfurter Heber hoffen nun darauf, bei den kommenden Wettkämpfen wieder in Bestbesetzung antreten zu können, um sich im Klassement weiter nach vorne zu arbeiten.
