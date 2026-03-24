Sebastian Remelé gratuliert Ralf Hofmann zur OB-Wahl
SCHWEINFURT – Am Sonntagabend, den 22. März 2026, fiel die Entscheidung über das künftige Stadtoberhaupt: Ralf Hofmann (SPD) hat die Stichwahl deutlich für sich entschieden. Mit 67,7 % der abgegebenen Stimmen setzte er sich gegen seinen Mitbewerber Oliver Schulte (CSU) durch.
Gegen 19:00 Uhr stand das vorläufige Endergebnis im Großen Sitzungssaal des Rathauses fest. Auf Ralf Hofmann entfielen insgesamt 10.167 Stimmen, während Oliver Schulte 4.860 Stimmen (32,3 %) erhielt. Der amtierende Oberbürgermeister Sebastian Remelé gratulierte seinem Nachfolger bereits persönlich und wünschte ihm viel Kraft sowie eine glückliche Hand für die kommenden Aufgaben.
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Stichwahl bei 39,9 %. Von den insgesamt 37.955 Wahlberechtigten in der Stadt machten 15.155 Bürgerinnen und Bürger von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Dabei wurden 15.027 gültige und 128 ungültige Stimmen gezählt.
Ralf Hofmann wird sein neues Amt als Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt offiziell am 01. Mai 2026 antreten.
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