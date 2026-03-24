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Sebastian Remelé gratuliert Ralf Hofmann zur OB-Wahl

24. März 2026Letztes Update 24. März 2026
Sebastian Remelé gratuliert Ralf Hofmann zur OB-Wahl
Oberbürgermeister Sebastian Remelé (links) gratuliert Ralf Hofmann (rechts) zur gewonnenen Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters. Foto: Kristina Dietz, Stadt Schweinfurt
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SCHWEINFURT – Am Sonntagabend, den 22. März 2026, fiel die Entscheidung über das künftige Stadtoberhaupt: Ralf Hofmann (SPD) hat die Stichwahl deutlich für sich entschieden. Mit 67,7 % der abgegebenen Stimmen setzte er sich gegen seinen Mitbewerber Oliver Schulte (CSU) durch.

Gegen 19:00 Uhr stand das vorläufige Endergebnis im Großen Sitzungssaal des Rathauses fest. Auf Ralf Hofmann entfielen insgesamt 10.167 Stimmen, während Oliver Schulte 4.860 Stimmen (32,3 %) erhielt. Der amtierende Oberbürgermeister Sebastian Remelé gratulierte seinem Nachfolger bereits persönlich und wünschte ihm viel Kraft sowie eine glückliche Hand für die kommenden Aufgaben.

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Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Stichwahl bei 39,9 %. Von den insgesamt 37.955 Wahlberechtigten in der Stadt machten 15.155 Bürgerinnen und Bürger von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Dabei wurden 15.027 gültige und 128 ungültige Stimmen gezählt.

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Ralf Hofmann wird sein neues Amt als Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt offiziell am 01. Mai 2026 antreten.

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