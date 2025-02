Sechs Priester der Diözese Würzburg begehen am 23. Februar ihr Weihejubiläum

ANIF/MAINASCHAFF/SANTA CRUZ DE LA SIERRA/WÜRZBURG – Sechs Geistliche der Diözese Würzburg feiern am Sonntag, 23. Februar, ihr 40-jähriges Priesterjubiläum. Bischof Dr. Paul-Werner Scheele weihte Pfarrer Thomas Hermes (Santa Cruz de la Sierra/Bolivien), Pfarrer Georg Klar (Mainaschaff), Pfarrer i. R. Joachim Morgenroth (Würzburg), Domvikar Professor Dr. Petro Müller (Würzburg) und Pfarrer i. R. Wolfgang Senzel (Anif/Österreich) am 23. Februar 1985 im Würzburger Kiliansdom. Ein Priester wünschte keine Veröffentlichung.

Pfarrer Thomas Hermes (66) ist Missionar in Bolivien und gründete 2013 die geistliche Gemeinschaft „Fraternidad Monàstica de Carlos de Foucauld“. Seit 2018 wirkt er in der Pfarrei Nuestra Señora de Valle in Valle Sánchez und am Priesterseminar San Lorenzo.

Pfarrer Georg Klar (69) ist Teampfarrer im Pastoralen Raum Aschaffenburg West. Er war u. a. Militärseelsorger in Deutschland und Belgien und übernahm 2007 die Pfarrei Mainaschaff. Seit 2022 ist er im Pastoralen Raum Aschaffenburg West tätig.

Pfarrer i. R. Joachim Morgenroth (68) war zuletzt Pfarrer in Schweinfurt und zuvor Diözesan-Jugendpfarrer. Er leitete mehrere Pfarreiengemeinschaften und war im Dekanat Haßfurt aktiv. Seit 2022 lebt er im Ruhestand in Würzburg.

Domvikar Professor Dr. Petro Müller (65) ist Ökumenereferent und Pfarradministrator in Würzburg. Er lehrt Dogmatik und Dogmengeschichte und engagiert sich in der Ökumene-Arbeit auf bayerischer und überregionaler Ebene.