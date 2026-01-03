Sechs Rettungswagen im Einsatz: Vorfahrt missachtet – Großeinsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr
OBEREUERHEIM / LANDKREIS SCHWEINFURT – Ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Am Damm und Steigerwaldstraße hat am Mittwochmittag ein Großaufgebot an Rettungskräften gefordert. Ein 89-jähriger Autofahrer missachtete gegen 14:00 Uhr die Vorfahrtsregel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem von rechts kommenden Kleinbus. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge gegen eine angrenzende Hauswand geschleudert, wobei acht Personen im Bus leicht verletzt wurden. Rund einhundert Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten zur Unfallstelle, um die Verletzten zu versorgen und die Unfallstelle zu sichern.
Der 89-jährige Rentner war auf der Straße „Am Damm“ in Richtung Kahlberg unterwegs, als er den vorfahrtsberechtigten Kleinbus übersah, der aus Richtung Pusselsheim kam. Während der Unfallverursacher selbst unverletzt blieb, erlitten der 70-jährige Busfahrer sowie seine sieben Fahrgäste leichte Verletzungen.
Sechs Rettungswagen waren vor Ort, um die Betroffenen medizinisch zu betreuen. Glücklicherweise mussten nach ersten Erkenntnissen keine Schwerverletzten beklagt werden.
Der entstandene Sachschaden ist erheblich: Sowohl der Pkw als auch der Kleinbus wurden massiv beschädigt, zudem entstand Schaden an der betroffenen Hauswand. Die Polizei Gerolzhofen schätzt den Gesamtschaden auf rund 35.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Donnersdorf, Grettstadt, Gochsheim und Obereuerheim waren mit etwa 70 Kräften im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen und den Brandschutz sicherzustellen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang durch die Polizei dauern an.
Soll ich diesen Bericht für eine Pressemitteilung oder eine Chronik weiter aufbereiten?
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!