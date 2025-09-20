Sechsjähriges Mädchen trennt sich bei Fahrradunfall die Fingerkuppe ab
GEISELWIND – Am späten Freitagnachmittag ereignete sich in Rehweiler ein Verkehrsunfall mit einer 6-jährigen Radfahrerin, die sich schwer verletzte. Das Mädchen wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Das Mädchen war mit ihrem Fahrrad auf der Straße „Beckerschlag“ unterwegs und wollte einen geparkten PKW umfahren. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß sie dabei gegen das Fahrzeugheck. Durch den Aufprall durchstieß der Fahrradlenker eine Rückleuchte, wobei das Mädchen vermutlich mit einem Finger in dem scharfkantigen Glas hängen blieb.
Infolge des Unfalls wurde die Fingerkuppe ihres kleinen Fingers vollständig abgetrennt. Das Mädchen fuhr anschließend noch nach Hause, von wo aus es mit einem Rettungshubschrauber in ein größeres Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei Kitzingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!