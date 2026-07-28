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Seefest in Fabrikschleichach lädt zum Feiern am See ein

28. Juli 2026Letztes Update 28. Juli 2026
Seefest in Fabrikschleichach lädt zum Feiern am See ein
Foto: FFW Fabrikschleichach
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FABRIKSCHLEICHACH – GEMEINDE RAUENEBRACH – LKR. HASSBERGE – Der Feuerwehrverein Fabrikschleichach veranstaltet am Sonntag, 2. August 2026, wieder sein traditionelles Seefest und lädt Besucher aus der gesamten Region zu einem geselligen Tag am See ein.

Den Auftakt bildet um 10:15 Uhr ein Festgottesdienst in der Kirche. Im Anschluss beginnt der Festbetrieb am See mit einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot.

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Die Besucher können sich auf Bratwürste, Steaks, Rindfleisch mit Kren sowie Rindfleisch mit Kren und Steckerlfisch freuen. Am Nachmittag wird das Angebot durch frisch zubereitete Pizza ergänzt.

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Der Feuerwehrverein Fabrikschleichach freut sich auf zahlreiche Gäste und einen stimmungsvollen Festtag in gemütlicher Atmosphäre.


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