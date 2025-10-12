Sehr schade für die U17 Juniorinnen des FC Schweinfurt 05 und das trotz starker Leistung
SCHWEINFURT – Die Schweinfurterinnen haben am letzten Spieltag ein packendes Spiel gegen den FFC Wacker München geliefert, mussten sich aber trotz starker Leistung und zwischenzeitlichem Ausgleich unglücklich mit 1:2 geschlagen geben. Das Spiel, das Trainer Jannik Justen zufolge keinen Verlierer verdient gehabt hätte, entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch und einer Reklame für den Mädchenfußball. Der entscheidende Siegtreffer für München fiel in der 72. Minute nach einer strittigen Elfmeterszene für die Gastgeberinnen.
Obwohl die Schweinfurterinnen die Null so lange wie möglich halten wollten, erzielte Marie Musfeldt für Wacker München bereits in der 6. Minute das 1:0. Die Gastgeberinnen zeigten jedoch Moral, wurden selbst agil und belohnten sich in der 14. Minute mit dem Ausgleich durch Emma Mack, die einen Angriff über die rechte Seite nutzte. Mit 1:1 ging es in die Halbzeitpause.
Die zweite Halbzeit war ebenfalls von guten Torchancen auf beiden Seiten geprägt, wobei die Torhüterinnen Franziska Koller (Wacker) und Lucie Emmerth (Schweinfurt) ihre Tore zunächst sauber hielten. Für Aufregung sorgte die 68. Minute, als Mona Salzmann im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Christian Hornung entschied nicht auf Elfmeter; eine Entscheidung, die bei Anerkennung die rote Karte für die Münchnerin als letzte Spielerin zur Folge gehabt hätte. Kurz darauf wurde ein weiterer Durchbruch der Schweinfurterinnen wegen Abseits zurückgepfiffen. Der unglückliche Siegtreffer für Wacker München fiel in der 72. Minute durch einen Konter, den Antonia Singer nach einer Hereingabe von Sara Johannsen zum 2:1 verwandelte.
