Seit 15 Jahren im Einsatz für MINT-Bildung

SCHWEINFURT – Das Stadtjugendamt Schweinfurt feiert sein 15-jähriges Bestehen als Netzwerkpartner der Stiftung „Kinder forschen“ und setzt damit ein Zeichen für frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Seit anderthalb Jahrzehnten bietet das Netzwerk Fortbildungen für pädagogische Fach- und Lehrkräfte an, um nachhaltige Entwicklung in Bildungseinrichtungen zu fördern.

Anlässlich dieses Jubiläums wurde die Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Schweinfurt und der Stiftung feierlich erneuert. Die Veranstaltung in der Rathausdiele, zu der zahlreiche Vertreter aus Kitas, Horten und Grundschulen kamen, bot neben den Feierlichkeiten einen interaktiven Fachvortrag zur Verknüpfung von Sprach- und MINT-Bildung.