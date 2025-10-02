Auto IU
Seite an Seite – für ein buntes Schweinfurt ohne Nazis
SCHWEINFURT – Für morgen, den Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), ist in der Hauptstraße in Oberndorf eine Veranstaltung mit einem bunten Programm geplant. Die Aktion soll ein deutliches Zeichen für die Einheit und gegen gesellschaftliche Spaltung, Rechtsruck sowie die Verharmlosung von Faschismus und Sexismus setzen. Die Organisatoren rufen dazu auf, laut zu sein gegen die AfD, den Dritten Weg und ähnliche Tendenzen.
Die Veranstaltung bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Livemusik, Infoständen, Kinderprogramm und vielem mehr.
Alle Bürgerinnen und Bürger, die sich gegen rechtspopulistische und extremistische Tendenzen in Politik und Gesellschaft positionieren möchten, sind eingeladen, sich zu beteiligen.
- Wann: Morgen, 3. Oktober
- Beginn: 12:00 Uhr
- Wo: Hauptstraße in Oberndorf, Ecke Bernd-Köppel-Platz.
