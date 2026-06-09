Seitencrash auf Kreisstraße: Silberner Pkw drückt Skoda in Leitplanke und flüchtet
HETTSTADT / GREUßENHEIM / LKR. WÜRZBURG – Nach einer rücksichtslosen Unfallflucht am Sonntagabend auf der Kreisstraße WÜ 10 sucht die Polizeiinspektion Würzburg-Land dringend nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer missachtete das Rechtsfahrgebot massiv, rammte den Wagen eines 22-Jährigen und hinterließ einen wirtschaftlichen Totalschaden, bevor er einfach Gas gab.
Der Unfall ereignete sich am Sonntag (7. Juni 2026) gegen 21:50 Uhr auf der Strecke zwischen Greußenheim und Hettstadt.
Auf Gegenfahrbahn geraten: Skoda gegen Leitplanke gedrückt
Ein 22-amerikanischer Autofahrer war zur Unfallzeit mit seinem Skoda auf der Kreisstraße WÜ 10 von Greußenheim kommend in Fahrtrichtung Hettstadt unterwegs. In einer Kurve oder auf freier Strecke kam ihm plötzlich ein silberner Pkw entgegen. Der Unbekannte hielt sich dabei überhaupt nicht an das Rechtsfahrgebot, sondern steuerte seinen Wagen mitten auf der Gegenfahrspur des 22-Jährigen.
Es kam zu einer heftigen, seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda zudem nach rechts von der Fahrbahn abgelenkt und gegen die dortige Leitplanke gedrückt. Der Unfallverursacher scherte sich jedoch nicht um das Geschehen, stoppte nicht und flüchtete stattdessen unerlaubt in Richtung Greußenheim.
15.000 Euro Schaden – Polizei sucht zerkratzten silbernen Wagen
Glücklicherweise kam der junge Skoda-Fahrer bei dem Unfall mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. An seinem Auto sieht es dagegen düster aus: Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf rund 15.000 Euro, was an dem Fahrzeug einem wirtschaftlichen Totalschaden entspricht. Auch die Leitplanke wurde beschädigt.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hat eine klare Spur zum Fluchtfahrzeug: Der gesuchte, bislang unbekannte silberne Pkw muss durch die Kollision einen erheblichen Streifschaden an der kompletten linken Fahrzeugseite aufweisen.
Zeugenaufruf der Polizei:
Wer hat den Unfall auf der K WÜ 10 am Sonntagabend beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen silbernen Pkw machen oder hat im Nachgang ein solches Fahrzeug mit frischen, massiven Kratzern und Dellen auf der linken Seite (Fahrerseite) gesehen?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Telefonnummer 0931/457-1630 entgegen.
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