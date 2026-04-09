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Seitliche Kollision in der Schweinfurter Straße in Bad Neustadt: Polizei sucht Zeugen nach Alkoholunfall

9. April 2026Letztes Update 9. April 2026
Seitliche Kollision in der Schweinfurter Straße in Bad Neustadt: Polizei sucht Zeugen nach Alkoholunfall
Symbolfoto: 2fly4
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BAD NEUSTADT A.D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Sattelzug am Dienstagnachmittag hat die Polizei Bad Neustadt die Ermittlungen aufgenommen. Da die Schilderungen der Unfallbeteiligten zum Hergang auseinandergehen und bei einem Fahrer eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt wurde, werden nun unabhängige Zeugen gesucht.

Gegen 16:00 Uhr befuhren ein 78-jähriger Citroën-Fahrer und ein 40-jähriger Lkw-Fahrer die zweispurige Schweinfurter Straße stadtauswärts. Der Pkw befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der linken, der Sattelzug auf der rechten Fahrspur. Im weiteren Verlauf kam es zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise blieb es bei Blechschäden, Personen wurden nicht verletzt.

Fahrer mit rund einem Promille unterwegs

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Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei dem 78-jährigen Autofahrer deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von rund einem Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes noch vor Ort sicher. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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Zeugenaufruf zur Klärung des Hergangs

Da bislang unklar ist, welches Fahrzeug seine Spur verlassen hat und wie es genau zur Kollision kam, bittet die Polizeiinspektion Bad Neustadt um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, die den Vorfall in der Schweinfurter Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09771/606-0 zu melden.

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