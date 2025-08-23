Sekundenschlaf – Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall im Gegenverkehr

KÖNIGSBERG IN BAYERN, LKR. HASSBERGE – Donnerstagnachmittag führten offenbar die Müdigkeit und die Alkoholisierung eines jungen Mannes zu einem folgenschweren Unfall. Ein 22-jähriger Autofahrer wurde hierdurch schwer verletzt. Die Haßfurter Polizei war vor Ort und hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Ein Gutachter war ebenfalls im Einsatz.

Unfall durch Sekundenschlaf

Am Donnerstag, gegen 16:15 Uhr, fuhr der 23-jährige Fahrer eines Seat über die Staatsstraße 2281 in Richtung Hofheim. Der junge Mann schlief offenbar kurz am Steuer ein und steuerte in den Gegenverkehr. Ein in entgegengesetzter Richtung fahrender Opel versuchte noch auszuweichen, doch es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Opel wurde von der Fahrbahn und gegen einen Baum geschleudert. Hierdurch erlitt der 22-jährige Fahrer schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde hingegen nur leicht verletzt. Rettungskräfte waren schnell vor Ort und versorgten die Verletzten.

Umfangreiche Ermittlungen

Unfallermittler der Haßfurter Polizei kamen vor Ort und stellten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab rund 0,3 Promille und bestätigte somit den Verdacht. Die Beamten haben ein Strafverfahren eingeleitet und den Führerschein des 23-Jährigen eingezogen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft haben die Beamten einen Unfallsachverständigen zu den Ermittlungen hinzugezogen. Dieser soll nun bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs unterstützen. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der Unfallverursacher hat sich indessen in einem Strafverfahren zu verantworten. Ihm werden Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Die Staatsstraße war für die Dauer aller Maßnahmen voll gesperrt. Die Straßenmeisterei hat diese im Anschluss gereinigt und letztlich wieder für den Verkehr freigegeben.