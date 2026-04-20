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Sekundenschlaf am Steuer: Wohnmobil kollidiert mit Reinigungsfahrzeug und Laterne

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026
Sekundenschlaf am Steuer: Wohnmobil kollidiert mit Reinigungsfahrzeug und Laterne
Bild von wal_172619 auf Pixabay
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WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Samstagvormittag hat ein 72-jähriger Wohnmobilfahrer im Würzburger Stadtgebiet einen Verkehrsunfall verursacht, nachdem er offenbar am Steuer eingeschlafen war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach weiteren Verkehrsteilnehmern, die durch das Fahrzeug gefährdet wurden.

Gegen 09:10 Uhr war der Mann mit seinem Wohnmobil vom Hauptbahnhof kommend in Richtung Ludwigstraße unterwegs. Bereits zu diesem Zeitpunkt bemerkte ein unbeteiligter Zeuge eine gefährliche Fahrweise: Das Fahrzeug geriet kurzzeitig in den Gegenverkehr. Der Zeuge konnte zudem beobachten, dass der Fahrer mit dem Kopf auf dem Lenkrad lag und offensichtlich schlief.

Auffahrunfall am Berliner Ring

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Die Fahrt endete schließlich am Berliner Ring, als der 72-Jährige mit seinem Wohnmobil auf das Heck eines vorausfahrenden Straßenreinigungsfahrzeugs auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Fahrzeug weiter außer Kontrolle und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der herbeigerufene Rettungsdienst untersuchte den Senior noch an der Unfallstelle, konnte jedoch keine akuten medizinischen Probleme feststellen, die den Vorfall hätten erklären können.

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Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Würzburger Polizei ermittelt gegen den deutschen Staatsangehörigen nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Da der Fahrer bereits vor der Kollision durch Schlangenlinien und das Abkommen von der Fahrspur aufgefallen war, werden weitere Zeugen gesucht.

Personen, denen das Wohnmobil am Samstagvormittag im Bereich der Innenstadt oder des Berliner Rings aufgefallen ist oder die selbst ausweichen mussten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Kontakt für Zeugen: Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Telefon: 0931 457-2230

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