Sekundenschlaf in Stockheim: VW-Fahrer rammt Stromverteilerkasten und Hauseingang
STOCKHEIM / LKR. RHÖN-GRABFELD – Ein riskantes Nickerchen hinter dem Steuer hat am Dienstagnachmittag in Stockheim zu einem massiven Unfall mit hohem Sachschaden und Stromausfällen in der Nachbarschaft geführt. Ein 55-jähriger Autofahrer kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Hindernissen und verletzte sich dabei leicht.
Der Vorfall ereignete sich am Dienstag (9. Juni 2026) gegen 14:10 Uhr auf der Hauptstraße in Stockheim.
Abkommen von der Straße – Hoher Sachschaden
Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war der 55-jährige Fahrer eines VW auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Ostheim unterwegs. Aufgrund von plötzlicher Müdigkeit erlitt der Mann vermutlich einen Sekundenschlaf, wodurch er die Kontrolle über seinen Pkw verlor.
Das Fahrzeug geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte mit großer Wucht erst in einen Stromverteilerkasten und anschließend gegen den Treppenaufgang eines angrenzenden Wohnhauses. Der VW wurde bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Den entstandenen Gesamtschaden am Fahrzeug, dem Stromkasten und am Gebäude beziffern die Beamten auf rund 24.000 Euro.
Einsatzkräfte vor Ort: Stromausfall in Anwesen
Der 55-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt, musste jedoch zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Die Freiwillige Feuerwehr Stockheim war mit starken Kräften vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und die Bergungsarbeiten zu unterstützen. Durch die Zerstörung des Stromverteilerkastens kam es für die Bewohner der umliegenden Anwesen zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Stromversorgung. Techniker arbeiteten mit Hochdruck an einer ersten Instandsetzung, um die Versorgung schnellstmöglich wieder zu gewährleisten.
Gegen den Unfallverursacher wurde ein Verfahren eingeleitet, da das Einschlafen am Steuer als körperlicher Mangel im Straßenverkehr gewertet wird.
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