Sekundenschlaf und 10.000 Euro Schaden
WILDFLECKEN – Am frühen Mittwochmorgen kam es auf der Straße von Wildflecken in Richtung Gersfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Autofahrer kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Die Polizei vermutet, dass Müdigkeit am Steuer die Ursache war, und hat ein Strafverfahren eingeleitet.
Der Vorfall ereignete sich gegen 6:00 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer eines Seat am Steuer eingeschlafen sein. Der 21-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Sein PKW wurde jedoch erheblich beschädigt.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 10.000 Euro. Die Beamten aus Bad Brückenau nahmen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Aufgrund des Verdachts, dass der Mann am Steuer einschlief, wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.
