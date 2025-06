Sekundenschlaf während der Fahrt – Geschädigte gesucht

HIMMELSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Am Mittwoch um 10:40 Uhr wurde die Polizei über einen Peugeot informiert, dessen Fahrer eine sehr unsichere Fahrweise auf der Bundesstraße zwischen Retzbach und Himmelstadt aufzeigte.

Der 47-jährige Fahrer konnte im Rahmen der Fahndung in der Hauptstraße in Himmelstadt kontrolliert werden. Hierbei gab er an, dass er zuvor einen Sekundenschlaf hatte. Aufgrund von Zeugenaussagen ist bekannt, dass es auf der Bundesstraße zuvor zu einem Beinahe-Unfall zwischen dem Peugeot und einem bislang unbekannten grünen Lkw kam, der deutlich abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden.

Die Polizei sucht nun den besagten grünen Lkw, der in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs war.