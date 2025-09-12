Selbstbestimmt durchs Leben: SkF e.V. Schweinfurt unterstützt mit eigenem Betreuungsverein seit 40 Jahren Menschen
SCHWEINFURT – Seit über 70 Jahren engagiert sich der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Schweinfurt (SkF) für Menschen in Not, getreu dem Leitbild „Da sein – Leben helfen!“. Ein immer wichtiger werdendes Feld ist dabei der Bereich der rechtlichen Betreuung. Der SkF unterstützt mit seinem Betreuungsverein ehrenamtliche Betreuer und begleitet Menschen, die ihre rechtlichen Angelegenheiten nicht mehr alleine regeln können.
Ein positives Beispiel für diese Arbeit ist die 73-jährige Edeltraud F. aus Schweinfurt, die seit 40 Jahren durch den Betreuungsverein des SkF betreut wird. In dieser langen Zeit wurde sie von nur vier Betreuerinnen begleitet, was ihr ein Gefühl von Kontinuität und Sicherheit gibt. „Ich mag sie alle sehr gerne und sie haben immer ein offenes Ohr für mich“, berichtet die rüstige Rentnerin.
Edeltraud F. lebt in einem Wohnheim der Lebenshilfe und war bis zu ihrer Rente in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung tätig. Sie ist sehr aktiv, war immer gerne auf Reisen und hat kürzlich an einer Schifffahrt auf dem Main teilgenommen. Ihre Betreuerin Katja Halbig kümmert sich um ihre Gesundheits- und Versicherungsangelegenheiten. Ihr privates Glück teilt sie ebenfalls: Stolz zeigt sie einen Ring, ein Zeichen der Verbundenheit mit ihrem neuen Freund.
Katja Halbig, die Fachbereichsleiterin des Betreuungsvereins, erläutert die beeindruckende Entwicklung: Begonnen mit einer Betreuerin und einer Klientin in den 1980er Jahren, umfasst das Team heute sechs Betreuerinnen, die über 100 Menschen unterstützen. Dies unterstreicht das wachsende Bedürfnis nach rechtlicher Betreuung. Die Betreuungsreform von 2023 hat zudem die Selbstbestimmung der Betreuten gestärkt, sodass der Wunsch der betreuten Person immer im Mittelpunkt steht.
Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen bleibt der Einsatz für die Menschen eine Herzensangelegenheit für das Team des SkF. Der Betreuungsverein bietet auch kostenfreie Beratungen für Personen an, die sich ehrenamtlich als Betreuer engagieren möchten, um Menschen in ihrer Lebensführung zu unterstützen.
