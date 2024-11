Selbstbestimmt leben: Die Pflege-Wohngemeinschaft kann eine Alternative zur klassischen Pflegeeinrichtung sein

GRETTSTADT/WÜRZBURG – Die AWO Unterfranken setzt auf ein innovatives Wohnmodell: Die Pflege-Wohngemeinschaft. Dieses Konzept ergänzt die klassische Pflegeeinrichtung und setzt auf Selbstverwaltung sowie weniger Bürokratie. Ziel ist es, den Bedürfnissen pflegebedürftiger Menschen mehr Raum für Individualität und Mitbestimmung zu geben. Für ein Pilotprojekt im Landkreis Schweinfurt konnte die AWO Carolin Köstner als Moderatorin gewinnen.

Pflege-Wohngemeinschaft – ein Paradigmenwechsel in der Pflege

Pflege-Wohngemeinschaften bieten pflegebedürftigen Menschen die Möglichkeit, in Gemeinschaft eigenständig zu leben. Die Mieter*innen entscheiden selbst, welche Unterstützung sie benötigen und welche Dienstleister sie beauftragen. Dieses Modell fördert ein hohes Maß an Selbstbestimmung und Flexibilität. Carolin Köstner erklärt: „Das Modell der Pflege-WG ermöglicht nicht nur eine individuellere Lebensgestaltung, sondern bietet durch weniger Bürokratie und mehr Eigenverantwortung ein zukunftsfähiges Alternativmodell zu stationären Einrichtungen.“

In Grettstadt entsteht derzeit ein barrierefreies Wohnobjekt, das ideale Voraussetzungen für eine ambulant betreute Pflege-WG bietet. Die AWO möchte hier eine Wohngemeinschaft initiieren und durch den Aufbau eines Vereins sicherstellen, dass die Selbstverwaltung der Mieter*innen rechtlich und organisatorisch abgesichert ist.

Vorteile der Pflege-WG

Selbstbestimmung: Die Mieter*innen gestalten ihren Alltag und bestimmen den Umfang der Pflege und Betreuung.

Gemeinschaft: Der Tagesablauf und das Zusammenleben werden gemeinsam organisiert.

Flexibilität: Angehörige können sich je nach Wunsch und Möglichkeit einbringen.

Sicherheit: Das Bayerische Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) gewährleistet hohe Standards und rechtliche Rahmenbedingungen.

Herausforderungen und Chancen

Das Modell erfordert eine enge Abstimmung zwischen den Beteiligten. „Die größte Herausforderung liegt darin, unterschiedliche Bedürfnisse und Perspektiven auf einen Nenner zu bringen“, so Köstner. Dennoch sieht sie genau darin die Chance, ein respektvolles und mitbestimmendes Umfeld zu schaffen.

Warum ein Verein?

Ein Verein bietet die nötige Struktur, um Entscheidungen eigenverantwortlich zu treffen und gleichzeitig rechtssicher zu handeln. Die AWO begleitet den Gründungsprozess und unterstützt die Wohngemeinschaft bei Bedarf mit ihrer Infrastruktur, beispielsweise in Pflege, Hauswirtschaft oder Betreuung.

Informationsveranstaltung und Kontakt

Interessierte, die mehr über das Projekt erfahren möchten, sind herzlich zur Informationsveranstaltung eingeladen:

Datum: 11.12.2024

Uhrzeit: 17 Uhr

Ort: Bürgersaal Grettstadt

Für individuelle Beratungen steht Carolin Köstner zur Verfügung:

Telefon: 0151 26261327

E-Mail: carolin.koestner@awo-unterfranken.de

Mit diesem innovativen Ansatz möchte die AWO Unterfranken einen Beitrag zu neuen, individuellen Pflege- und Wohnkonzepten leisten.



