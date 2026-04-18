Selbstbestimmt Wohnen im Alter: Info-Veranstaltung am 12. Mai im Landratsamt
SCHWEINFURT – Wie ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden auch im Alter gelingen kann, steht im Mittelpunkt einer Informationsveranstaltung, zu der das Landratsamt Schweinfurt am Dienstag, den 12. Mai 2026, einlädt. Die kostenfreie Veranstaltung bietet wertvolle Hilfestellungen für alle, die möglichst lange und selbstständig in ihrer vertrauten Umgebung bleiben möchten.
Eva Borschert, Seniorenbeauftragte und Wohnberaterin am Landratsamt, informiert in ihrem Vortrag über die Möglichkeiten der Wohnraumanpassung. Dabei wird erläutert, wie barrierearmes und behindertengerechtes Wohnen umgesetzt werden kann und welche Finanzierungsmöglichkeiten hierfür zur Verfügung stehen. Oftmals führen bereits kleine Veränderungen zu einer deutlichen Verbesserung der Wohnsituation.
Der Vortrag gibt praktische Anregungen für die Planung beim Hausbau, bei anstehenden Umbauten oder bei notwendigen Wohnraumanpassungen. Das Angebot richtet sich an eine breite Zielgruppe: Neben Seniorinnen und Senioren sind alle Bürgerinnen und Bürger willkommen, die sich frühzeitig mit diesen Themen auseinandersetzen möchten.
Die Veranstaltung findet im Rahmen der Aktionswoche „Zu Hause daheim“ des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales statt.
Die Veranstaltung beginnt um 16:00 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamts Schweinfurt. Der Zugang erfolgt über die Außentreppe. Personen, die einen barrierefreien Zugang benötigen, werden gebeten, dies bei der Anmeldung anzugeben.
Eine Anmeldung ist bis zum 7. Mai 2026 möglich:
per E-Mail an seniorenberatung@lrasw.de
telefonisch bei Frau Borschert unter 09721/55-469
Weiterführende Informationen zu den Angeboten der Seniorenberatung sind zudem online unter www.landkreis-schweinfurt.de/seniorenberatung verfügbar.
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