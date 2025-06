Selbsthilfe-Aktionstag: Das Uniklinikum Würzburg lädt zum kommunikativen Spaziergang ein

WÜRZBURG – Aktionstag „Gehen wir ein Stück des Weges gemeinsam!“ am 9. Juli: Austausch und Begegnung rund um das Thema Selbsthilfe

Das Uniklinikum Würzburg, bekannt für seine besondere Offenheit gegenüber der Selbsthilfe, lädt am Mittwoch, den 9. Juli 2025, gemeinsam mit zahlreichen Selbsthilfegruppen erneut zum Aktionstag „Gehen wir ein Stück des Weges gemeinsam!“ ein. Das bewährte Format verbindet einen barrierefreien Spaziergang mit einem anschließenden Gartenfest und möchte die Möglichkeit für einen zwanglosen Austausch schaffen.

WÜRZBURG – Startpunkt der Veranstaltung ist das Exerzitienhaus Himmelspforten in der Mainaustraße 42. Ab 16:00 Uhr beginnt dort ein gemeinsamer Spaziergang entlang des Mains – offen für alle Interessierten, insbesondere für Menschen aus Gesundheitsberufen wie Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte oder therapeutische Fachrichtungen. Ziel ist es, durch das gemeinsame Gehen einen natürlichen Rahmen für persönliche Gespräche zu schaffen.

Im Anschluss an den Spaziergang findet ein Gartenfest im Park des Exerzitienhauses statt. Dort bieten zahlreiche Selbsthilfegruppen an ihren Infoständen Einblicke in ihre Arbeit, stehen für Gespräche bereit und laden zu weiterem Austausch bei Getränken und kleinen Speisen ein.

Bei schlechtem Wetter entfällt der Spaziergang, die Veranstaltung findet dann jedoch im Gebäude des Exerzitienhauses statt.

Selbsthilfegruppen, die sich mit einem Infostand beteiligen möchten, sowie alle Gäste, werden gebeten, sich vorab anzumelden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen erfolgen bitte per E-Mail an:

📧 selbsthilfe@ukw.de

Die Selbsthilfebeauftragte Gabriele Nelkenstock betont: „Die Idee ist, durch Bewegung ins Gespräch zu kommen. Unser Ziel ist es, Menschen miteinander zu verbinden – unabhängig davon, ob sie selbst Teil der Selbsthilfe sind oder sich erst dafür interessieren.“