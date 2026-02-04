Selbsthilfegruppe Eltern mit Sternenkindern plant Begegnungstag in Würzburg
WÜRZBURG / LANDKREIS HASSBERGE – Die Selbsthilfegruppe (SHG) Sternenkinder lädt am Samstag, den 18.04.2026, zu einem besonderen Begegnungstag für verwaiste Eltern in das Schönstatt Zentrum Marienhöhe nach Würzburg ein. Unter dem Leitgedanken „Hoffnung und Zuversicht“ bietet die Veranstaltung einen geschützten Raum für Austausch und Gemeinschaft. Als Referent wird Domvikar Paul Weismantel den Tag begleiten und den Teilnehmern spirituelle sowie stärkende Impulse geben.
Das Programm beginnt um 9:30 Uhr im Josef-Kentenich-Weg und erstreckt sich bis etwa 17:00 Uhr. Für die Verpflegung, bestehend aus Mittagessen und Kaffeetrinken, wird eine Teilnahmegebühr von 25 Euro pro Person erhoben. Da die Plätze für diesen Tag der Begegnung begrenzt sind, bittet die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe des Landratsamtes um eine rechtzeitige Anmeldung.
Interessierte Eltern können sich direkt bei Elfriede und Klaus Nußbaum unter der Telefonnummer 09522 / 70485 oder per E-Mail an sternenkinder-hassberge@web.de anmelden. Weitere Informationen zur Arbeit der Selbsthilfegruppe und zum Ablauf des Tages sind zudem auf der offiziellen Webseite unter www.sternenkinder-hassberge.de zu finden. Die Gruppe bietet damit eine wichtige Anlaufstelle für betroffene Familien in der Region, um gemeinsam Wege durch die Trauer zu finden.
