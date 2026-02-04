Auto IU

Selbsthilfegruppe Eltern mit Sternenkindern plant Begegnungstag in Würzburg

4. Februar 2026Letztes Update 4. Februar 2026
Selbsthilfegruppe Eltern mit Sternenkindern plant Begegnungstag in Würzburg
Foto: 2fly4
Sparkasse

WÜRZBURG / LANDKREIS HASSBERGE – Die Selbsthilfegruppe (SHG) Sternenkinder lädt am Samstag, den 18.04.2026, zu einem besonderen Begegnungstag für verwaiste Eltern in das Schönstatt Zentrum Marienhöhe nach Würzburg ein. Unter dem Leitgedanken „Hoffnung und Zuversicht“ bietet die Veranstaltung einen geschützten Raum für Austausch und Gemeinschaft. Als Referent wird Domvikar Paul Weismantel den Tag begleiten und den Teilnehmern spirituelle sowie stärkende Impulse geben.

Das Programm beginnt um 9:30 Uhr im Josef-Kentenich-Weg und erstreckt sich bis etwa 17:00 Uhr. Für die Verpflegung, bestehend aus Mittagessen und Kaffeetrinken, wird eine Teilnahmegebühr von 25 Euro pro Person erhoben. Da die Plätze für diesen Tag der Begegnung begrenzt sind, bittet die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe des Landratsamtes um eine rechtzeitige Anmeldung.

Interessierte Eltern können sich direkt bei Elfriede und Klaus Nußbaum unter der Telefonnummer 09522 / 70485 oder per E-Mail an sternenkinder-hassberge@web.de anmelden. Weitere Informationen zur Arbeit der Selbsthilfegruppe und zum Ablauf des Tages sind zudem auf der offiziellen Webseite unter www.sternenkinder-hassberge.de zu finden. Die Gruppe bietet damit eine wichtige Anlaufstelle für betroffene Familien in der Region, um gemeinsam Wege durch die Trauer zu finden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Kauftipp: HITSTER - Das ultimative Party-Kartenspiel für unvergessliche Musikmomente

Hol dir das ultimative Festival-Feeling direkt in dein Wohnzimmer und teste dein musikalisches Wissen mit Hitster Original. Du und deine Freunde oder Familie erlebt eine Zeitreise durch 100 Jahre Musikgeschichte, während ihr versucht, Hits in der richtigen Reihenfolge auf eurer Zeitlinie zu platzier

Unser Tipp: TAPO Smart-Home mach dein Leben einfacher, sicherer und smarter

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

4. Februar 2026Letztes Update 4. Februar 2026

Mehr

Online-Probestimmzettel für die Kreistagswahl im Landkreis Schweinfurt

Online-Probestimmzettel für die Kreistagswahl im Landkreis Schweinfurt

4. Februar 2026
Seit 15 Jahren im Einsatz für MINT-Bildung

Seit 15 Jahren im Einsatz für MINT-Bildung

4. Februar 2026
Zwei abgerissener Spiegel und teures Parfüm beschäftigten die Polizei Würzburg

Zwei abgerissener Spiegel und teures Parfüm beschäftigten die Polizei Würzburg

4. Februar 2026
Verdiente Beschäftigte der Stadt und der Verwaltungsgemeinschaft Volkach gewürdigt

Verdiente Beschäftigte der Stadt und der Verwaltungsgemeinschaft Volkach gewürdigt

4. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)