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Selbsthilfegruppe Lip-Lymphödem trifft sich wieder
HASSFURT – Die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe am Landratsamt Haßberge kündigt einen neuen Termin für die Selbsthilfegruppe „Lily“ an. Das nächste Treffen für Betroffene von Lip- und Lymphödemen findet am Dienstag, den 21. April 2026, statt.
Die Gruppe kommt ab 19:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Caritas in der Oberen Vorstadt 19 in Haßfurt zusammen. Diese regelmäßigen Treffen bieten Raum für Austausch und gegenseitige Unterstützung im Umgang mit der Erkrankung.
Anmeldung und Kontakt: Interessierte werden gebeten, sich vorab für das Treffen anzumelden. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter der Rufnummer: 0172-4070640
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