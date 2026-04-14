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Selbsthilfegruppe Lip-Lymphödem trifft sich wieder

14. April 2026Letztes Update 14. April 2026
Selbsthilfegruppe Lip-Lymphödem trifft sich wieder
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HASSFURT – Die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe am Landratsamt Haßberge kündigt einen neuen Termin für die Selbsthilfegruppe „Lily“ an. Das nächste Treffen für Betroffene von Lip- und Lymphödemen findet am Dienstag, den 21. April 2026, statt.

Die Gruppe kommt ab 19:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Caritas in der Oberen Vorstadt 19 in Haßfurt zusammen. Diese regelmäßigen Treffen bieten Raum für Austausch und gegenseitige Unterstützung im Umgang mit der Erkrankung.

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Anmeldung und Kontakt: Interessierte werden gebeten, sich vorab für das Treffen anzumelden. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter der Rufnummer: 0172-4070640

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