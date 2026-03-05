Selbsthilfegruppe manisch-depressiven Erkrankung: Wenn das Leben verrückt spielt
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Die Selbsthilfegruppe „Ver-rück-tes Leben“ für Angehörige von Menschen mit einer manisch-depressiven Erkrankung trifft sich am Dienstag, 10. März 2026, um 18:30 Uhr in der Lebenshilfe Haßfurt.
In der Gruppe tauschen sich nahestehende Personen über Informationen zur Erkrankung aus, stützen sich gegenseitig im Alltag oder laden Fachpersonen für Vorträge ein.
Da die Erkrankung oft eine massive Einschränkung der Lebensqualität für die Betroffenen und deren Umfeld bedeutet, bietet das Treffen einen Raum für den Austausch unter Angehörigen ohne die Betroffenen selbst oder eine therapeutische Anleitung. Alle Anfragen und Informationen werden vertraulich behandelt.
Wenn du an einer Teilnahme interessiert bist oder Fragen zum Thema Selbsthilfe hast, kannst du dich an die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KOS) am Landratsamt Haßberge wenden unter
09521 27-378
09521 27-416
Weitere Angebote findest du unter
