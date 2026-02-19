Auto IU

Selbstständig bleiben im Alter: Infoveranstaltung in der Stadthalle

19. Februar 2026Letztes Update 19. Februar 2026
Selbstständig bleiben im Alter: Infoveranstaltung in der Stadthalle
Dr. Frank Wellmann, Geschäftsführer der Krankenhaus St. Josef gGmbH und Frank Dünisch, Direktor der AOK-Direktion Schweinfurt, - Foto: Melanie Heider
SCHWEINFURT – Das Krankenhaus St. Josef und die AOK Bayern laden am Dienstag, den 24. Februar 2026, ab 16 Uhr zu einem kostenfreien Infoabend in die Stadthalle ein. Unter dem Titel „Mehr Lebensqualität im Alter“ erfährst du in Expertenvorträgen, wie Selbstständigkeit gestärkt und Pflegebedürftigkeit durch gezielte Altersmedizin und Prävention reduziert werden kann.

Chefarzt Dr. Frank Schröder gibt Einblicke in die moderne Akutgeriatrie, während Pflegeberaterin Andrea Buschner über Leistungen der Pflegeversicherung aufklärt. Zudem gibt es wertvolle Tipps zur Selbstfürsorge für pflegende Angehörige von Silke Lengemann. Neben den Fachvorträgen bietet die Veranstaltung praktische Stationen, wie einen Alterssimulator, sowie die Möglichkeit zum Austausch mit Vertretern des Pflegestützpunkts Schweinfurt, des BRK und des Pflegeheims Haus an den Mönchskutten.

Wenn du teilnehmen möchtest, melde dich bitte mit deinen Kontaktdaten und der Personenzahl per E-Mail unter anmeldung-schweinfurt@by.aok.de an.

