Seltene Erkrankungen sichtbar machen – erfolgreiche Aktion des WAKSE
WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – Der Würzburger Arbeitskreis Seltene Erkrankungen (WAKSE) hat mit einem Informationsstand in der Stadtbücherei Würzburg erfolgreich auf die Situation von Betroffenen aufmerksam gemacht. Anlässlich des Internationalen Tags der Seltenen Erkrankungen bot die Aktion Raum für persönliche Gespräche, Erfahrungsaustausch und die Knüpfung neuer Kontakte.
Die Initiative wird jährlich am 28. bzw. 29. Februar organisiert und vom Aktivbüro der Stadt Würzburg koordiniert. Ziel ist es, die Öffentlichkeit für die Herausforderungen der rund vier Millionen betroffenen Kinder und Erwachsenen in Deutschland zu sensibilisieren. Da etwa 72 Prozent dieser Erkrankungen genetisch bedingt sind und oft chronisch verlaufen, stehen Betroffene häufig vor einem langen Weg bis zur Diagnose und einem Mangel an spezialisierten Therapiemöglichkeiten.
Die Details zur Aktion im Überblick:
-
Ort: Eingangsbereich der Stadtbücherei Würzburg.
-
Anlass: Internationaler Tag der Seltenen Erkrankungen.
-
Organisation: Würzburger Arbeitskreis Seltene Erkrankungen (WAKSE) und Aktivbüro der Stadt Würzburg.
-
Hintergrund: Sensibilisierung für seltene Krankheitsbilder und Vernetzung von Betroffenen.
Daten zu Seltenen Erkrankungen:
-
Verbreitung: Schätzungsweise 3,5 bis 5,9 Prozent der Weltbevölkerung sind betroffen.
-
Ursachen: Rund 72 Prozent sind genetisch bedingt.
-
Herausforderungen: Seltene Therapiemöglichkeiten, Fachstellenmangel und oft fehlende Heilungschancen.
Informationen zur Arbeit des Arbeitskreises sind erhältlich beim Aktivbüro der Stadt Würzburg unter:
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!