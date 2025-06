Seminar „Betriebliche Pflegelotsen“ – Angebot für Unternehmen in der Region Main-Rhön

MAIN-RHÖN – Immer mehr berufstätige Menschen stehen vor der Herausforderung, Angehörige zu pflegen oder zu betreuen. Angesichts des demographischen Wandels und der steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen – Prognosen sprechen von über fünf Millionen bis 2050 – gewinnt die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zunehmend an Bedeutung.

Bereits heute werden rund 80 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause versorgt – davon etwa zwei Drittel allein durch Angehörige. Das stellt Beschäftigte wie auch ihre Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber vor große Belastungen.

Pflegelotsen unterstützen bei Vereinbarkeit von Pflege und Beruf

Eine wirkungsvolle Hilfe in solchen Situationen bieten betriebliche Pflegelotsen und Pflegelotsinnen. Diese speziell geschulten Ansprechpersonen stehen den Mitarbeitenden bei Eintritt eines Pflegefalls unterstützend zur Seite. Sie zeigen Wege auf, wie sich Pflege und Beruf vereinbaren lassen, und vermitteln schnell den Kontakt zu passenden Beratungs- und Hilfsangeboten. Dadurch wird nicht nur die Versorgung der Angehörigen verbessert, sondern auch die Arbeitsfähigkeit und Zufriedenheit der Beschäftigten gestärkt.

Kostenfreies Pflegelotsen-Seminar für Unternehmen aus der Region

Die Initiative Familienorientierte Personalpolitik bietet am Mittwoch, 09.07. und Mittwoch, 16.07.2025, zum sechsten Mal ein kostenfreies Seminar für betriebliche Pflegelotsen an. Die Schulung findet hybrid statt und richtet sich an Unternehmen in der Region Main-Rhön, die ihre Personalverantwortlichen gezielt weiterbilden möchten.

Ziel ist es, innerbetriebliche Strukturen zu schaffen, um pflegende Beschäftigte wirksam zu entlasten und gleichzeitig die Fachkräftebindung im Unternehmen zu stärken.

Weitere Informationen und Anmeldung

Den Flyer zur Schulung sowie alle Details zur Anmeldung gibt es unter:

https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Ffamilienorientierte-personalpolitik.de%2Faktuelles

Anmeldeschluss ist der 02.07.2025, die Anmeldung erfolgt über:

https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Feveeno.com%2Fpflegelotse25

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.