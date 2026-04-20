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Seminare: Medizinische Notfälle bei Säuglingen und Kleinkindern

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026
Seminare: Medizinische Notfälle bei Säuglingen und Kleinkindern
Symbolfoto: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

In SCHWEINFURT bietet die AOK-Direktion Schweinfurt in Kooperation mit dem ASB Coburg spezielle Onlineseminare an, um Eltern und Interessierte auf medizinische Notfälle bei Säuglingen und Kleinkindern vorzubereiten. Da Kinder keine „kleinen Erwachsenen“ sind, erfordern sie spezifische Erste-Hilfe-Maßnahmen, die in diesen Kursen kompakt vermittelt werden.

Kursinhalte und Lernziele

Das 90-minütige Onlineseminar richtet sich an alle, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten, um in kritischen Situationen sicher und kompetent zu handeln. Die Schwerpunkte liegen auf:

Termine und Anmeldung

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Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier

Die Teilnahme an den Seminaren ist für alle Interessierten – unabhängig von der jeweiligen Krankenkasse – kostenfrei.

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Verfügbare Termine 2026:

  • Mittwoch, 20.05.2026 von 16:00 bis 19:00 Uhr

  • Mittwoch, 18.11.2026 von 16:00 bis 19:00 Uhr

Die Anmeldung erfolgt unkompliziert per E-Mail an die AOK-Direktion Schweinfurt:

anmeldung-schweinfurt@by.aok.de

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