Seminare: Medizinische Notfälle bei Säuglingen und Kleinkindern
In SCHWEINFURT bietet die AOK-Direktion Schweinfurt in Kooperation mit dem ASB Coburg spezielle Onlineseminare an, um Eltern und Interessierte auf medizinische Notfälle bei Säuglingen und Kleinkindern vorzubereiten. Da Kinder keine „kleinen Erwachsenen“ sind, erfordern sie spezifische Erste-Hilfe-Maßnahmen, die in diesen Kursen kompakt vermittelt werden.
Kursinhalte und Lernziele
Das 90-minütige Onlineseminar richtet sich an alle, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten, um in kritischen Situationen sicher und kompetent zu handeln. Die Schwerpunkte liegen auf:
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Akute Notfälle: Hilfe bei schweren Stürzen, Bewusstlosigkeit und Atemnot.
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Gefahren im Haushalt: Richtiges Handeln bei Vergiftungen, Verätzungen und Verbrennungen.
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Spezielle Krankheitsbilder: Umgang mit Fieberkrämpfen sowie Fremdkörpern in Mund- und Rachenraum.
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Prävention: Wertvolle Tipps, um das häusliche Umfeld kindersicher zu gestalten.
Termine und Anmeldung
Die Teilnahme an den Seminaren ist für alle Interessierten – unabhängig von der jeweiligen Krankenkasse – kostenfrei.
Verfügbare Termine 2026:
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Mittwoch, 20.05.2026 von 16:00 bis 19:00 Uhr
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Mittwoch, 18.11.2026 von 16:00 bis 19:00 Uhr
Die Anmeldung erfolgt unkompliziert per E-Mail an die AOK-Direktion Schweinfurt:
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