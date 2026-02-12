SCHONUNGEN – Bei einem Ortstermin in der Energiezentrale am Schulzentrum diskutierten die Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar, Bürgermeister Stefan Rottmann und Energieexperte Andre Merz über die Zukunft der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK).

Die Anlage in SCHONUNGEN gilt als Musterbeispiel für effiziente Energieversorgung, doch aktuelle gesetzliche Rahmenbedingungen bedrohen die Produktion der hocheffizienten SenerTec-Anlagen in Schweinfurt.

Die Schonunger Zentrale versorgt Schulen, Schwimmbad und Sportstätten durch einen Mix aus Biomassekesseln, KWK-Anlagen und Photovoltaik. Andre Merz betonte, dass gerade an dunklen Wintertagen die dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung fossile Stromimporte vermeidet und durch den Einsatz biogener Gase sogar klimaneutral betrieben werden kann. Er warnt jedoch davor, dass einseitige Vorgaben im Gebäudeenergiegesetz (GEG) dazu führen, dass Deutschland wichtige Effizienztechnologien verliert und die Produktion des bewährten „Dachs“ im Schweinfurter Werk vor dem Aus steht.

Das könnte Dich auch interessieren: DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto Küche neu definiert: Dank Spiegelglas Exklusivität im Alltag

Sabine Dittmar versprach, die Forderungen nach mehr Technologieoffenheit und einer Gleichstellung der KWK im Modernisierungsgesetz an die Experten in Berlin weiterzuleiten. Ziel muss es sein, Ingenieuren die nötige Handlungsfreiheit zu lassen, um Versorgungslücken sicher und nachhaltig zu schließen.