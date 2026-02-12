Auto IU

SenerTec-Blockheizkraftwerke in Gefahr: Experten fordern Technologieoffenheit im Heizungsgesetz

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026
SenerTec-Blockheizkraftwerke in Gefahr: Experten fordern Technologieoffenheit im Heizungsgesetz
Andre Merz, MdB Sabine Dittmar und Bürgermeister Stefan Rottmann vor der Energiezentrale Schonungen Bilder: Büro Dittmar / Holger Schmitt - Foto: Büro Dittmar / Holger Schmitt
Sparkasse

SCHONUNGEN – Bei einem Ortstermin in der Energiezentrale am Schulzentrum diskutierten die Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar, Bürgermeister Stefan Rottmann und Energieexperte Andre Merz über die Zukunft der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK).

Die Anlage in SCHONUNGEN gilt als Musterbeispiel für effiziente Energieversorgung, doch aktuelle gesetzliche Rahmenbedingungen bedrohen die Produktion der hocheffizienten SenerTec-Anlagen in Schweinfurt.

Labus Long-Covid
LOS

Die Schonunger Zentrale versorgt Schulen, Schwimmbad und Sportstätten durch einen Mix aus Biomassekesseln, KWK-Anlagen und Photovoltaik. Andre Merz betonte, dass gerade an dunklen Wintertagen die dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung fossile Stromimporte vermeidet und durch den Einsatz biogener Gase sogar klimaneutral betrieben werden kann. Er warnt jedoch davor, dass einseitige Vorgaben im Gebäudeenergiegesetz (GEG) dazu führen, dass Deutschland wichtige Effizienztechnologien verliert und die Produktion des bewährten „Dachs“ im Schweinfurter Werk vor dem Aus steht.

Das könnte Dich auch interessieren:

DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort

Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto

Küche neu definiert: Dank Spiegelglas Exklusivität im Alltag

Mehr

Sabine Dittmar versprach, die Forderungen nach mehr Technologieoffenheit und einer Gleichstellung der KWK im Modernisierungsgesetz an die Experten in Berlin weiterzuleiten. Ziel muss es sein, Ingenieuren die nötige Handlungsfreiheit zu lassen, um Versorgungslücken sicher und nachhaltig zu schließen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026

Mehr

Spoiler zerkratzt und zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet Würzburg – Gibt es Zeugen?

12. Februar 2026
ÜZ Mainfranken warnt vor betrügerischen Vertriebsmethoden: Kundin durch falsche Partnerschaftsangaben getäuscht

ÜZ Mainfranken warnt vor betrügerischen Vertriebsmethoden: Kundin durch falsche Partnerschaftsangaben getäuscht

12. Februar 2026
Einbrüche in Haibach, Hösbach und Miltenberg: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Einbrüche in Haibach, Hösbach und Miltenberg: Kriminalpolizei sucht Zeugen

12. Februar 2026
Meilenstein für die Krebsversorgung: Leopoldina-Krankenhaus als Onkologisches Zentrum zertifiziert

Meilenstein für die Krebsversorgung: Leopoldina-Krankenhaus als Onkologisches Zentrum zertifiziert

12. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)