Auto IU

SenerTec-Blockheizkraftwerke in Gefahr: Experten fordern Technologieoffenheit im Heizungsgesetz

13. Februar 2026Letztes Update 13. Februar 2026
SenerTec-Blockheizkraftwerke in Gefahr: Experten fordern Technologieoffenheit im Heizungsgesetz
Andre Merz, MdB Sabine Dittmar und Bürgermeister Stefan Rottmann vor der Energiezentrale Schonungen Bilder: Büro Dittmar / Holger Schmitt - Foto: Büro Dittmar / Holger Schmitt
Sparkasse

SCHONUNGEN – Bei einem Ortstermin in der Energiezentrale am Schulzentrum diskutierten die Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar, Bürgermeister Stefan Rottmann und Energieexperte Andre Merz über die Zukunft der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK).

Die Anlage in SCHONUNGEN gilt als Musterbeispiel für effiziente Energieversorgung, doch aktuelle gesetzliche Rahmenbedingungen bedrohen die Produktion der hocheffizienten SenerTec-Anlagen in Schweinfurt.

LOS
Labus Long-Covid

Die Schonunger Zentrale versorgt Schulen, Schwimmbad und Sportstätten durch einen Mix aus Biomassekesseln, KWK-Anlagen und Photovoltaik. Andre Merz betonte, dass gerade an dunklen Wintertagen die dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung fossile Stromimporte vermeidet und durch den Einsatz biogener Gase sogar klimaneutral betrieben werden kann. Er warnt jedoch davor, dass einseitige Vorgaben im Gebäudeenergiegesetz (GEG) dazu führen, dass Deutschland wichtige Effizienztechnologien verliert und die Produktion des bewährten „Dachs“ im Schweinfurter Werk vor dem Aus steht.

Das könnte Dich auch interessieren:

Küche neu definiert: Dank Spiegelglas Exklusivität im Alltag

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Sabine Dittmar versprach, die Forderungen nach mehr Technologieoffenheit und einer Gleichstellung der KWK im Modernisierungsgesetz an die Experten in Berlin weiterzuleiten. Ziel muss es sein, Ingenieuren die nötige Handlungsfreiheit zu lassen, um Versorgungslücken sicher und nachhaltig zu schließen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

13. Februar 2026Letztes Update 13. Februar 2026

Mehr

Stefan Labus: Gesundheit gehört nah zu den Menschen

Stefan Labus: Gesundheit gehört nah zu den Menschen

13. Februar 2026
Trotz „Schnitzel-Steuergeschenk“: Viele Wirte in Schweinfurt knausern beim Lohn

Trotz „Schnitzel-Steuergeschenk“: Viele Wirte in Schweinfurt knausern beim Lohn

13. Februar 2026
Handydiebstahl am Roßmarkt: Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt

Handydiebstahl am Roßmarkt: Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt

13. Februar 2026
Wert 1.700 Euro: Ermittlungserfolg in Wartmannsroth: 68-Jähriger nach Diebstahl von Brennholz überführt

Wert 1.700 Euro: Ermittlungserfolg in Wartmannsroth: 68-Jähriger nach Diebstahl von Brennholz überführt

13. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)