Senior erkennt Betrugsversuch durch falschen Polizeibeamten

RIEDENBERG, LKR. BAD KISSINGEN – Ein 78-Jähriger hat am Montagvormittag einen Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte erkannt und die richtige Polizei verständigt. Ein mutmaßlicher Abholer flüchtete daraufhin unerkannt. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 11.30 Uhr erhielt der Senior einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizeibeamter der Kriminalpolizei ausgab. Der falsche Polizist versuchte nach bisherigen Erkenntnissen, den 78-Jährigen zur Herausgabe einer größeren Menge Bargeld oder von Wertgegenständen zu bewegen.

Der Senior durchschaute den Betrugsversuch jedoch und ging zum Schein auf das Gespräch ein. Kurz darauf erschien ein weiterer Mann an dem Wohnanwesen und zeigte auf seinem Handy einen abfotografierten Polizeidienstausweis vor.

Während der Senior mit dem vermeintlichen Polizisten sprach, verständigte seine Ehefrau die echte Polizei. Als dies sowohl der Abholer als auch der Anrufer bemerkten, wurde der falsche Polizeibeamte am Telefon verbal aggressiv und beendete das Gespräch. Der Mann vor der Haustür flüchtete anschließend.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

etwa 18 Jahre alt

rund 1,75 Meter groß

schlanke Statur

sprach Hochdeutsch

bekleidet mit dunkelgrauem Pullover, dunkler Jeans und Turnschuhen

Die Kriminalpolizei Würzburg hat als zentrale Ermittlungsstelle für das Betrugsphänomen die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.