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Senior übersieht Radfahrer: Unfallflucht dank Zeuge schnell aufgeklärt

9. Mai 2026Letztes Update 9. Mai 2026
Senior übersieht Radfahrer: Unfallflucht dank Zeuge schnell aufgeklärt
Symbolbild von AndersAndersen auf Pixabay
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SCHWEINFURT – Ein 88-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Luitpoldstraße/Cramerstraße einen Unfall verursacht und ist anschließend einfach weitergefahren. Das schnelle Handeln eines Beobachters verhalf der Polizei jedoch zu einem raschen Ermittlungserfolg.

Der Vorfall ereignete sich gegen 10:20 Uhr, als ein 19-jähriger Radfahrer die Cramerstraße stadtauswärts befand – allerdings verbotswidrig auf dem Gehweg.

Kollision im Einmündungsbereich

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Gleichzeitig wollte der 88-jährige Fahrer eines Opel aus der Luitpoldstraße kommend abbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden Radfahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Es kam zu einer leichten Berührung zwischen dem Pkw und dem Hinterrad des Fahrrades. Durch diesen Anstoß verlor der 19-Jährige das Gleichgewicht, stürzte und zog sich Verletzungen zu.

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Vorbildlicher Zeuge leistet Hilfe

Während der Senior seine Fahrt unbeirrt fortsetzte, reagierte ein Zeuge goldrichtig: Er notierte sich geistesgegenwärtig das Kennzeichen des flüchtigen Wagens und kümmerte sich anschließend sofort als Ersthelfer um den gestürzten jungen Mann.

Dank dieser Informationen konnten Beamte der Polizei Schweinfurt und der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck den 88-jährigen Unfallverursacher zügig an seiner Wohnanschrift ermitteln.

Rechtliche Folgen für beide Beteiligte

Der Unfall hat für beide Seiten Konsequenzen:

  • Gegen den 88-jährigen Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

  • Auch der 19-jährige Radfahrer bleibt nicht straffrei: Da er mit seinem Rad den Fußweg benutzte, erwartet ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

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