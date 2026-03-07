Senioren spenden für den Tafel-Laden in Gerolzhofen
GEROLZHOFEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Im Rahmen einer Senioren-Adventsfeier haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 205 Euro für die örtliche Außenstelle der Tafel Schweinfurt e.V. gesammelt. Pastoralreferent Stephan Tengler übergab die Spende an den ehrenamtlichen Ladenleiter Harald Quasigroch, um Menschen zu unterstützen, die derzeit weniger haben, als sie zum Leben brauchen.
Obwohl die Arbeit der Tafel rein ehrenamtlich geleistet wird, deckt die Spende laufende Kosten für Miete, Energie und Transporte ab. In der Außenstelle Gerolzhofen in der Grabenstr. 47 sorgen 13 Ehrenamtliche dafür, dass jeden Donnerstag zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr Lebensmittel an etwa 60 Bedürftige ausgegeben werden. Die Waren stammen aus Anlieferungen aus Schweinfurt sowie von lokalen Bäckereien und Geschäften.
Einkaufen kann dort jeder, der über einen Tafelbezugsschein der Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen verfügt. Weitere Informationen zu den Einkommensgrenzen finden sich auf der Homepage der Tafel Schweinfurt unter
