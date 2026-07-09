Auto IU

Seniorenbeirat Bad Kissingen: Briefwahl noch bis 17. Juli möglich

9. Juli 2026Letztes Update 9. Juli 2026
Seniorenbeirat Bad Kissingen: Briefwahl noch bis 17. Juli möglich
Symbolfoto: 2fly4
Eisgeliebt

BAD KISSINGEN – Die Wahl des Seniorenbeirats der Stadt Bad Kissingen läuft noch bis Freitag, 17. Juli, 12 Uhr. Wahlberechtigte können weiterhin Briefwahlunterlagen beantragen.

Briefwahlunterlagen, die bis Freitag, 10. Juli, 12 Uhr angefordert werden, werden noch per Post verschickt. Aufgrund der verbleibenden Postlaufzeiten müssen später eingehende Anträge persönlich im Referat Jugend, Familie und Soziales (Zimmer 20) im Rathaus Bad Kissingen abgeholt werden, damit eine fristgerechte Stimmabgabe gewährleistet werden kann.

Doggenclub
Newsallianz

Die Briefwahlunterlagen können per E-Mail an jugfamsoz@stadt.badkissingen.de, telefonisch unter 0971/807-4302 oder persönlich im Rathaus Bad Kissingen beantragt werden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

Eisgeliebt in Schweinfurt - Premium-Eis
Mehr

Weitere Informationen zur Wahl sowie zu den Kandidatinnen und Kandidaten sind unter www.badkissingen.de/seniorenbeirat erhältlich.


Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

9. Juli 2026Letztes Update 9. Juli 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)