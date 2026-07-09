Seniorenbeirat Bad Kissingen: Briefwahl noch bis 17. Juli möglich

BAD KISSINGEN – Die Wahl des Seniorenbeirats der Stadt Bad Kissingen läuft noch bis Freitag, 17. Juli, 12 Uhr. Wahlberechtigte können weiterhin Briefwahlunterlagen beantragen.

Briefwahlunterlagen, die bis Freitag, 10. Juli, 12 Uhr angefordert werden, werden noch per Post verschickt. Aufgrund der verbleibenden Postlaufzeiten müssen später eingehende Anträge persönlich im Referat Jugend, Familie und Soziales (Zimmer 20) im Rathaus Bad Kissingen abgeholt werden, damit eine fristgerechte Stimmabgabe gewährleistet werden kann.

Die Briefwahlunterlagen können per E-Mail an jugfamsoz@stadt.badkissingen.de, telefonisch unter 0971/807-4302 oder persönlich im Rathaus Bad Kissingen beantragt werden.

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Weitere Informationen zur Wahl sowie zu den Kandidatinnen und Kandidaten sind unter www.badkissingen.de/seniorenbeirat erhältlich.