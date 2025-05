Seniorengespräch: Gemeinde Gochsheim blickt zurück und nach vorn

GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Beim diesjährigen Seniorenbürgergespräch am 9. April 2025 zog Erster Bürgermeister Manuel Kneuer vor zahlreichen interessierten Bürgerinnen und Bürgern eine positive Bilanz des Jahres 2024 und gab einen Ausblick auf zukünftige Projekte und Entwicklungen in Gochsheim und Weyer.

Einleitend stellte Bürgermeister Kneuer fest, dass der Haushalt für 2025 deutlich stabiler sei als im Vorjahr, obwohl finanzielle Herausforderungen in den kommenden Jahren zu erwarten seien. Er betonte die zahlreichen Erfolge des vergangenen Jahres.

Ein zentrales Thema war das neue Baugebiet Südost Teil II, das dringend benötigten Wohnraum und moderne Infrastruktur schaffen soll und ein Zeichen für nachhaltiges und familienfreundliches Wachstum setzt.

Besonders hob Bürgermeister Kneuer den von ihm initiierten Kinderrat hervor, der den jüngsten Gemeindemitgliedern ermöglicht, aktiv an der Gestaltung ihrer Umgebung mitzuwirken, beispielsweise bei der Auswahl von Spielgeräten.

Ein weiteres Highlight war die offizielle Eröffnung des Natur- und Waldkindergartens mit 20 Betreuungsplätzen, der in Rekordzeit von nur einem Jahr mit Unterstützung des Bauhofs und einem Kostenrahmen von rund 50.000 Euro realisiert wurde.

Die medizinische Versorgung in der Gemeinde ist durch den Umzug der Arztpraxis Schlicht in moderne Räumlichkeiten und die weiterhin bestehende Praxis Dr. van Gelder langfristig gesichert. Zudem ist die Mainbogenpraxis in Sennfeld nun mit dem Stadtbus ab Gochsheim erreichbar.

Die Gemeinde setzt weiterhin auf Umweltbewusstsein und pflanzt pro vier Neugeborene einen Baum. Aktuell gibt es bereits 36 dieser „Neugeborenen-Bäume“ im Gemeindegebiet. Auch im Neubaugebiet und am Schulgelände wurden neue Bäume gepflanzt.

Die Grundschule Gochsheim wurde im Rahmen eines umfangreichen Sanierungsprojekts energetisch modernisiert und entspricht nun aktuellen Standards. Für dieses Projekt konnten erfolgreich staatliche Fördermittel akquiriert werden.

Im Anschluss an den Bericht des Bürgermeisters stellte Herr Andreas Stühler von den Stadtwerken Schweinfurt das Stadtbusnetz 2.0 vor.

Die anwesenden Seniorinnen und Senioren nutzten die Gelegenheit, ihre Anliegen direkt an Bürgermeister Kneuer zu richten. Dabei wurden insbesondere der Zustand einiger Holzbänke entlang der Flurwege und das Verschwinden einer Blühwiese thematisiert.

Das Seniorenbürgergespräch 2025 verdeutlichte die Lebendigkeit, Zukunftsorientierung und das Engagement der Gemeinde Gochsheim, die mit Projekten für alle Generationen und Investitionen in verschiedene Bereiche für die Zukunft gerüstet ist und ihre Bürger aktiv einbindet.