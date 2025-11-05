Auto IU
Seniorenheim in Brand geraten – Kriminalpolizei ermittelt
BASTHEIM / LKR. RHÖN-GRABFELD – Ein Brand in einem Seniorenheim in der Straße „Simonshof“ sorgte am Montagabend, gegen 22:00 Uhr, für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Das Feuer, das in einem Kellerabteil ausbrach, konnte schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.
Einsatz und Folgen
- Evakuierung: Insgesamt $50$ Bewohner mussten durch über $100$ Kräfte des Bayerischen Roten Kreuzes evakuiert werden.
- Feuerwehr: Rund $150$ Kräfte der Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren vor Ort und brachten das Feuer rasch unter Kontrolle.
- Verletzte: Eine Pflegerin wurde durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt und musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden.
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und am Folgetag fortgeführt. Dabei wird auch ein möglicher Zusammenhang zu einem vorangegangenen Brand geprüft.
