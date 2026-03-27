Seniorenunion Schweinfurt stellt sich neu auf
SCHWEINFURT – Nach einem von Veränderungen geprägten Jahr 2025 hat sich die Seniorenunion Schweinfurt organisatorisch und personell neu formiert. Bei den am 20. Februar 2026 nachgeholten Neuwahlen wurde Erich Hünnerkopf einstimmig zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt.
Der überraschende Parteiaustritt der bisherigen Vorsitzenden im vergangenen Jahr hatte eine sorgfältige Neuausrichtung erforderlich gemacht. In der Versammlung blickte der bisherige Interimsvorsitzende Erich Hünnerkopf auf die Aktivitäten des Jahres 2025 zurück, bevor die Schatzmeisterin Heidrun Laschka einen positiven Kassenbericht vorlegte. Der CSU-Kreisvorsitzende Stefan Funk betonte in seinem Grußwort die Bedeutung einer seniorengerechten Politik angesichts des demographischen Wandels und informierte über den aktuellen Stand des Kommunalwahlkampfes.
Die Seniorenunion sieht ihre künftigen Schwerpunkte vor allem in der kommunalen Mitgestaltung von Themen wie Wohnen, Mobilität, Gesundheit und Pflege. Auch die soziale Teilhabe, die Digitalisierung sowie der Schutz vor Betrugsfällen im Seniorenbereich stehen im Fokus der künftigen Arbeit.
Das Ergebnis der Neuwahlen im Überblick:
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Kreisvorsitzender: Erich Hünnerkopf
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Stellv. Kreisvorsitzende: Jutta Schmid
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Schatzmeisterin: Heidrun Laschka
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Schriftführer: Arno Barth
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Beisitzer: Walter Frosch, Ingeborg Röhrig, Erika Wiesenberger
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Kassenprüfer: Helga Barth, Helmut Dürbeck
Als Delegierte für die Bezirksversammlung wurden Jutta Schmid und Erich Hünnerkopf gewählt, während Erich Hünnerkopf die Seniorenunion auch in der Landesversammlung vertreten wird.
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