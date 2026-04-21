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Seniorenuniversität Bad Kissingen: Neue Vorlesungsreihe über die Organisation unseres Wissens

21. April 2026Letztes Update 21. April 2026
Seniorenuniversität Bad Kissingen: Neue Vorlesungsreihe über die Organisation unseres Wissens
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BAD KISSINGEN – Ab Mittwoch, den 29. April 2026, lädt die Seniorenuniversität Bad Kissingen zu einer spannenden dreiteiligen Vorlesungsreihe ein. Unter dem Titel „Karten im Kopf – Wie unser Gehirn unser Wissen organisiert“ beleuchtet Referentin Jana Ludwig die faszinierenden Mechanismen der menschlichen Informationsverarbeitung.

Die Vorträge richten sich an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, die tiefer in die Funktionsweise des menschlichen Gehirns eintauchen möchten. Die Reihe findet im barrierefrei zugänglichen Veranstaltungsraum „Panorama“ des Hotels Frankenland statt.

Termine und Themenüberblick

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Die Vorlesungsreihe umfasst drei aufeinanderfolgende Termine, jeweils von 16:00 bis 17:30 Uhr:

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  • Mittwoch, 29. April 2026

  • Montag, 04. Mai 2026

  • Mittwoch, 06. Mai 2026

Veranstaltungsort und Preise

Der Veranstaltungsort im Hotel Frankenland (Frühlingstraße 11) ist über den Haupteingang auf kurzem Wege erreichbar. Die Gebühren werden direkt vor Ort an der Abendkasse in bar erhoben:

  • Gesamtpreis für alle drei Termine: 20,00 €

  • Einzelvortrag: 10,00 €

Informationen zur Anmeldung

Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist für die Teilnahme nicht zwingend erforderlich, wird jedoch empfohlen. Angemeldete Personen genießen den Vorteil, bei kurzfristigen Programmänderungen unmittelbar per E-Mail informiert zu werden.

Anmeldungen sind online möglich unter:

www.vhs-kisshab.de/seniorenuniversitaet

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